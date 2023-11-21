В ЕС захотели ограничить передвижение российских дипломатов внутри объединения

FT: Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС

В Евросоюзе (ЕС) захотели ограничить передвижение российских дипломатов внутри объединения. Такое предположение выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, Прага обеспокоена тем, что потенциальные разведчики в лице дипломатов из России якобы перемещаются по странам ЕС из-за отсутствия границ между ними.

«Теперь Чехия хочет, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, которые позволяют путешествовать только внутри страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны», — отмечает газета.

Более того, европейская страна выступила за то, чтобы Евросоюз принимал от дипломатов из РФ только биометрические паспорта, которые «сложнее подделать».

Ранее в ноябре власти Финляндии заявили о готовности закрыть все оставшиеся контрольно-пропускные пункты (КПП) на сухопутной границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.