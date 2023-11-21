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14:16, 21 ноября 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос об угрозах в адрес Путина

Песков: Путину много раз угрожали со стороны Украины, у них ничего не получится

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину много раз угрожали со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликовал в Telegram-канале журналиста.

Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Sun заявил, что Украина «имеет все права» на устранение высшего руководства России.

«На Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

В Кремле отдают отчет в звучащих в адрес главы государства угрозах, отметил Песков. «Ничего у них не получится», — заключил он.

Ранее в Кремле высказались о двойниках Путина. «Путин у нас один», — такой ответ дал Песков на обращенный к нему вопрос. До этого пресс-секретарь заявлял, что подобные заявления относятся к категории абсурдных информационных уток, которые вызывают лишь улыбку.

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      Алан Босиков
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