В МИД заявили о поддержке Западом набора наемников на Украину

Мирошник: Запад поддерживает набор наемников через посольства Украины

Некоторые западные страны поддерживают набор иностранных наемников через дипломатические представительства Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что РФ затрагивает этот вопрос на международных площадках. Москва хочет получить правовую оценку таких действия Киева, отметил Мирошник. По его словам, дипломатические представительства Украины «выстраивают свои взаимоотношения с рекрутинговыми компаниями и отдельные боевиками», которые предлагают контракты в республике.

Дипломат решил не называть компании, принимающие участие в этом, так как такая тема для отдельных разговоров. Целый ряд стран стремится проигнорировать указанные противоправные действия Украины, обратил внимание он.

Ранее директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что Великобритания продолжает демонстрировать всестороннюю поддержку Украины, а действия Лондона могут привести к непредсказуемым последствиям. Москва требует от Лондона исключить участие британцев в конфликте, сообщил он.