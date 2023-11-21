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20:41, 21 ноября 2023Ценности

Врач раскрыла россиянкам опасные последствия ношения стрингов

Фото: Alex Tihonovs / Shutterstock / Fotodom

Врач-гинеколог и специалист эстетической медицины Меланя Маилян раскрыла россиянкам опасные последствия ношения стрингов. Соответствующий материал публикуют «Страсти».

По словам доктора, женский организм не был рассчитан на популярную модель белья, которая может распространить инфекцию. Помимо этого, эксперт также предупредила, что стринги могут спровоцировать аллергическую реакцию, поскольку синтетическая ткань вызывает зуд и раздражение.

«У женщин очень близко находятся мочеиспускательный канал, влагалище и анальное пространство, из-за чего инфекция может легко распространяться. При ношении неправильного, тесного белья есть большой риск попадания инфекции (например, кишечной палочки) из анального отверстия во влагалище или мочевой пузырь, что вызовет там серьезные заболевания. Это происходит потому, что в течение дня женщина постоянно находится в движении и белье смещается вперед-назад», — пояснила медик.

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Однако, как утверждает Маилян, стринги носить можно, соблюдая главные правила. Она призвала выбирать белье из натуральных материалов и надевать его не каждый день, а по мере необходимости. «И когда такой необходимости нет, стоит отдать предпочтение более свободному белью из натуральных тканей», — заключила специалист.

В сентябре российский стилист Алеко Надирян назвал микрошорты и трусы новым трендом. В качестве иллюстрации он привел снимки с модных показов, где манекенщицы на подиуме демонстрировали данные предметы гардероба.

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      Екатерина Ештокина
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