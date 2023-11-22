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16:37, 22 ноября 2023Россия

25 человек пострадали при лобовом столкновении поездов под Ульяновском

Shot: при столкновении поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

25 человек пострадали при лобовом столкновении поездов в Ульяновской области, в том числе один ребенок. Об этом сообщил Shot в Telegram.

По информации канала, машинист поезда «АдлерПермь» не успел экстренно затормозить, в результате чего состав врезался в стоящий маневровый тепловоз.

О происшествии в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги стало известно 22 октября. В момент столкновения в пассажирском поезде находились 396 человек, в том числе 94 ребенка.

Ранее два поезда столкнулись на станции метро «Печатники» в Москве. Пострадали пять человек. Как рассказал глава столичной подземки Виктор Козловский, это произошло из-за действий машиниста одного из составов.

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      Константин Лысяков
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