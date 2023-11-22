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10:43, 22 ноября 2023Ценности

44-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике с глубоким декольте

Кадр: @elenapegas

Известная российская ведущая Елена Летучая показала фигуру в откровенных нарядах в новом видео. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 44-летняя журналистка предстала в нескольких образах. Она примерила черный слитный купальник с глубоким декольте, а также белый костюм с коротким асимметричным топом. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру.

Среди прочего, знаменитость сменила несколько аксессуаров, в том числе солнцезащитные очки, серьги и кольца. Кроме того, она наносила макияж в нейтральных оттенках.

В сентябре Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты. В опубликованном ролике звезда совместно со своим доктором рассказала, что планирует сделать инъекции в области лица без гиалуроновой кислоты. По словам врача, после манипуляций у журналистки будет молодая кожа без отеков.

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      Екатерина Ештокина
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