44-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике с глубоким декольте

Известная российская ведущая Елена Летучая показала фигуру в откровенных нарядах в новом видео. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 44-летняя журналистка предстала в нескольких образах. Она примерила черный слитный купальник с глубоким декольте, а также белый костюм с коротким асимметричным топом. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру.

Среди прочего, знаменитость сменила несколько аксессуаров, в том числе солнцезащитные очки, серьги и кольца. Кроме того, она наносила макияж в нейтральных оттенках.

В сентябре Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты. В опубликованном ролике звезда совместно со своим доктором рассказала, что планирует сделать инъекции в области лица без гиалуроновой кислоты. По словам врача, после манипуляций у журналистки будет молодая кожа без отеков.