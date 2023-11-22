Аргентина обыграла Бразилию в матче отбора ЧМ после массовой драки фанатов

Аргентина победила Бразилию в матче отбора ЧМ-2026 после массовой драки фанатов

Сборная Аргентины в гостях обыграла команду Бразилии в матче квалификации чемпионата мира-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на счету защитника Николаса Отаменди.

Матч был начат с получасовой задержкой из-за массовой драки на трибунах. Бразильские болельщики освистали гимн Аргентины, после чего началась потасовка. Конфликт пыталась разнять полиция, применяя дубинки и задерживая фанатов.

Игроки сборной Аргентины наблюдали за происходящим возле трибун. Спустя некоторое время, капитан Лионель Месси увел команду с поля. Матч начался после того, как ситуация на трибунах была нормализована.

Сборная Аргентины с 15 очками сохраняет первое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной зоны. Бразилия имеет в активе семь очков и располагается на шестой строке.