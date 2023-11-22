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03:01, 22 ноября 2023Мир

Во Франции высмеяли слова Макрона о партнерстве России и Северной Кореи

Политолог Асселино: беспокойство Макрона о партнерстве РФ и КНДР смехотворно
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Беспокойство французского лидера Эммануэля Макрона о партнерстве России и Северной Кореи смехотворно. Об этом заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино в соцсети Х.

«Макрон обращается к Си, чтобы сказать ему, что он обеспокоен военным сотрудничеством России и Северной Кореи. Си, который поддерживает Россию и КНДР, был вынужден сразу после этого позвонить Путину, чтобы вместе посмеяться над нытьем Макрона», — объяснил эксперт.

Ранее политолог Франсуа Асселино написал, к чему привели действия президента Франции Эммануэля Макрона против России. Эксперт оценил результаты нападок Макрона на Россию и заявил, что политик довел страну до нищеты для борьбы с Москвой.

В конце лета Макрон заявил, что планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, переговоры состоятся, «когда это будет полезно». Макрон также рассказал, что прежде он обсуждал с главой России необходимость перестройки геополитической архитектуры Европы.

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      Марина Совина
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