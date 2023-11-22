Телеведущая Бородина обвинила журналистов в травле из-за внешности

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина обвинила журналистов в травле из-за внешности. На эту тему она высказалась в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Телеведущая показала ролик, снятый журналистами на светском мероприятии, и возмутилась тем, что ее сняли с неудачного ракурса. «Наглядный пример того, как желтая пресса прикладывает руку к тому, чтобы гнобили за внешность женщин в нашей стране», — высказалась она.

Бородина назвала грязными СМИ, которые снимают знаменитостей с неудачного ракурса, выразив мнение, что журналисты намеренно выставляют звезд в плохом свете. «В таком ракурсе, приблизив так камеру, в таком ужасном свете специально снимать публичного человека», — возмутилась ведущая.

Ранее Бородина ответила подписчикам, критикующим ее внешность и обвиняющим в том, что она увеличила губы с помощью процедур. Она назвала враньем утверждения о том, что она увеличивала губы. Кроме того, телеведущая сочла психически нездоровыми подписчиков, постоянно критикующих ее внешность.