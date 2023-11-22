Бывшего российского замминистра задержали по делу о крупном мошенничестве

РБК: экс-замглавы Минэнерго Нидзельский задержан по делу о крупном мошенничестве

Бывшего замглавы Минэнерго России Петра Нидзельского задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК.

В карточке дела в Мещанском районном суде Москвы содержится информация о ходатайстве о заключении Нидзельского под стражу. Суд отклонил его.

Экс-замминистра обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий. Экс-чиновника обвиняют в превышении полномочий при строительстве метро.

До этого стало известно об аресте другого чиновника — временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. О его аресте ходатайствовали следователи, а под стражей он пробудет до 20 декабря.