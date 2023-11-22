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17:19, 22 ноября 2023Мир

Бывший сотрудник Трампа разрыдался во время дачи показаний

AP: бывший сотрудник Трампа МакКонни разрыдался во время дачи показаний

Фото: Seth Wenig / AP

Бывший корпоративный контролер экс-президента США Дональда Трампа Джеффри МакКонни разрыдался во время дачи показаний, когда его спросили, почему он больше не работает в Trump Organization. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Я просто хотел расслабиться и перестать обвиняться в искажении информации об активах компании, в которой мне нравилось работать. Мне очень жаль», — ответил заплакавший МакКонни на заданный вопрос.

Бывший сотрудник входит в число обвиняемых по делу, по которому Трамп обвиняется в обманном преувеличении своего состояния, чтобы обеспечивать предоставляемые кредиты и страхование. Сам бывший американский лидер утверждает, что дело сфабриковано по политическим мотивам генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, которая хочет помешать ему выдвинуться на выборы 2024 года.

В конце сентября суд признал экс-президента США виновным в мошенничестве. Нью-Йоркский судья Артур Энгорон постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

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      Максим Габриелян
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