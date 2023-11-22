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12:54, 22 ноября 2023Экономика

Сделку по продаже Forbes отменили из-за зятя бывшего главы Дагестана

WP: сделка по продаже глобального Forbes сорвалась из-за связи с Мусаевым

Фото: dennizn / Shutterstock / Fotodom

Группа инвесторов во главе с американским предпринимателем, основателем Luminar Остином Расселом, не смогла приобрести глобальный медиахолдинг Forbes Media Group — сделка на 800 миллионов долларов сорвалась после того, как появилась иноформация, что настоящим покупателем станет российский бизнесмен Магомед Мусаев. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

О расторжении соглашения по продаже объявил нынешний владелец холдинга Integrated Whale Media, рассказал газете представитель Forbes Билл Хэнкс. Рассел же отметил, что расторжение договора отвечает интересам обеих сторон.

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По словам источников, на сделку обратил внимание комитет конгресса США по иностранным инвестициям в связи с возможным участием граждан из других стран. В частности, к сделке мог иметь отношение президент венчурного фонда Global Venture Alliance Мусаев, которого «Коммерсантъ» ранее называл зятем бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Информация о намерении Мусаева участвовать в сделке появилась в СМИ в мае. Помимо этого, предложение Рассела купить медиахолдинг выглядело подозрительно, поскольку у бизнесмена не было опыта работы в медиаиндустрии, а выставленная цена была слишком высокой.

В октябре WP писала, что Мусаев, который стал владельцем российского Forbes в 2018 году, рассказал партнерам о покупке «глобального Forbes», назвав это сделкой всей жизни. В качестве подтверждения издание предоставило пять аудиозаписей и одну видеозапись его слов. Мусаев, по данным газеты, также заявлял, что Рассел выступает в сделке как подставное лицо. Предприниматель тогда опроверг информацию, назвав ее «чудовищным мифом».

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      Мария Грушко
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