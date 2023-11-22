Сделку по продаже Forbes отменили из-за зятя бывшего главы Дагестана

WP: сделка по продаже глобального Forbes сорвалась из-за связи с Мусаевым

Группа инвесторов во главе с американским предпринимателем, основателем Luminar Остином Расселом, не смогла приобрести глобальный медиахолдинг Forbes Media Group — сделка на 800 миллионов долларов сорвалась после того, как появилась иноформация, что настоящим покупателем станет российский бизнесмен Магомед Мусаев. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

О расторжении соглашения по продаже объявил нынешний владелец холдинга Integrated Whale Media, рассказал газете представитель Forbes Билл Хэнкс. Рассел же отметил, что расторжение договора отвечает интересам обеих сторон.

По словам источников, на сделку обратил внимание комитет конгресса США по иностранным инвестициям в связи с возможным участием граждан из других стран. В частности, к сделке мог иметь отношение президент венчурного фонда Global Venture Alliance Мусаев, которого «Коммерсантъ» ранее называл зятем бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Информация о намерении Мусаева участвовать в сделке появилась в СМИ в мае. Помимо этого, предложение Рассела купить медиахолдинг выглядело подозрительно, поскольку у бизнесмена не было опыта работы в медиаиндустрии, а выставленная цена была слишком высокой.

В октябре WP писала, что Мусаев, который стал владельцем российского Forbes в 2018 году, рассказал партнерам о покупке «глобального Forbes», назвав это сделкой всей жизни. В качестве подтверждения издание предоставило пять аудиозаписей и одну видеозапись его слов. Мусаев, по данным газеты, также заявлял, что Рассел выступает в сделке как подставное лицо. Предприниматель тогда опроверг информацию, назвав ее «чудовищным мифом».

