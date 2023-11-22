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23:14, 22 ноября 2023Культура

Директор Большого театра заявил о продолжении работы на своей должности

Директор Большого театра Урин заявил о продолжении работы на своей должности

Генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин заявил, что продолжает работать на своей должности. Об этом сообщает ТАСС.

«Я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске», — ответил Урин на вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что никаких официальных сообщений о смене руководства Большого театра не было.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр. Отмечалось, что он займет пост Владимира Урина, который был генеральным директором театра с 2013 года. До этого сообщалось, что Урин решил покинуть должность по собственному желанию.

Сам Гергиев заявил, что продолжает возглавлять Мариинский театр, и отказался комментировать слухи о предполагаемой новой должности.

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      Марина Совина
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