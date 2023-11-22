Эрдоган признался в получении сигналов о необходимости избавиться от Нетаньяху

Эрдоган: Турция получает сигналы о необходимости избавиться от Нетаньяху

Турция получает сигналы о необходимости избавиться от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В этом признался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Все говорят Нетаньяху "уходи". Некоторые представители иностранных государств говорят нам: "Мы должны от него избавиться"», — сказал турецкий лидер.

Он выразил надежду, что Нетаньяху «соберет свои вещи и уйдет в очень короткие сроки».

Ранее Эрдоган призвал страны с «сильными карманами» помочь фонду восстановления Газы, созданному в рамках прошедшего саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что Турция приложит все усилия для восстановления анклава.