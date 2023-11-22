Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:23, 22 ноября 2023Мир

Эрдоган признался в получении сигналов о необходимости избавиться от Нетаньяху

Эрдоган: Турция получает сигналы о необходимости избавиться от Нетаньяху

Фото: Turkish Presidential Press Office / Reuters

Турция получает сигналы о необходимости избавиться от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В этом признался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Все говорят Нетаньяху "уходи". Некоторые представители иностранных государств говорят нам: "Мы должны от него избавиться"», — сказал турецкий лидер.

Он выразил надежду, что Нетаньяху «соберет свои вещи и уйдет в очень короткие сроки».

Ранее Эрдоган призвал страны с «сильными карманами» помочь фонду восстановления Газы, созданному в рамках прошедшего саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что Турция приложит все усилия для восстановления анклава.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Скифское золото Крыма передадут Украине. Споры о его принадлежности не утихают несколько лет

      Задержания украинских депутатов связали с попыткой надавить на парламент

      Европа начала испытания демонстратора многоразового космического корабля

      Побоявшийся лишиться жилья в России Анатолий Белый переписал квартиру на жену

      На Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили более 50 депутатов Госдумы

      Россиянин сбил школьника-мотоциклиста и вместо помощи спрятал его в салоне

      Бывшего российского сенатора отправили в штрафной изолятор за мат

      Толпа в очереди за футболками с цитатами Путина попала на видео

      Назван гонорар сына Михаила Круга за новогодний корпоратив

      МИД раскритиковал отказ ФРГ от выплат блокадникам нееврейского происхождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости