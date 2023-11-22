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17:30, 22 ноября 2023Моя страна

Фестиваль для киберспортсменов пройдет в Самаре

В Самаре 26 ноября состоится киберспортивный фестиваль

Фото: Светлана Садыкова / РИА Новости

Масштабный киберспортивный фестиваль пройдет в Самаре на стадионе «Самара Солидарность Арена». Об этом пишет Aif.ru.

Отмечается, что мероприятие состоится в воскресенье, 26 ноября, и будет включать в себя соревнования по компьютерным играм, кибер-октагон, зону косплея и многое другое.

Ведущими фестиваля станут музыкант и радиоведущий Сергей Хоббит и иллюстратор, геймдизайнер и комиксист Владимир Лопатин. Более того, в день мероприятия будет проходить Кубок Губернатора — финал соревнований по компьютерному спорту.

Ранее в ноябре сообщалось, что фестиваль в честь юбилея фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат-2» проведут в Екатеринбурге. Об этом рассказал бывший директор и автор текстов группы «Смысловые Галлюцинации», директор радиостанции «Наше радио — Екатеринбург» Олег Гененфельд.

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      Фариза Бацазова
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