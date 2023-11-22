Новый президент Аргентины предупредил о гиперинфляции

Президент Аргентины Милей предупредил о гиперинфляции из-за слишком низких цен

Аргентина столкнется с высокой инфляцией или даже гиперинфляцией, потому что предыдущее руководство страны искусственно занижало цены. Об этом в интервью телеканалу La Nacion предупредил избранный президент страны Хавьер Милей.

По словам политика, за счет сдерживания роста стоимости товаров его предшественник пытался получить симпатии избирателей. Избежать «худшего кризиса в истории Аргентины» еще возможно, но действовать нужно очень осторожно. Милей подчеркнул, что стране потребуется бюджетная корректировка, в противном случае обеднеют 95 процентов граждан.

Для Аргентины инфляция остается хронической проблемой, однако в последний год она ускорилась до максимального с 1991 года уровня. По состоянию на середину октября рост цен превысил 140 процентов. Неспособность действующего руководства страны остановить рост цен стала одной из главной причин победы Милея во втором туре.

При этом экономическая программа избранного главы государства отличается высокой степенью неопределенности, большей частью она состоит из популистских заявлений, реализация которых под большим вопросом. В том числе Милей, называющий себя анархо-капиталистом, обещал разогнать Центробанк, отказаться от национальной валюты и перейти на американский доллар, а также разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая, Бразилии и России.

Реальные действия, которые может предпринять политик, пока остаются под вопросом. Из-за отсутствия большинства в парламенте провести радикальные решения ему вряд ли удастся, а кроме того, после победы он перестал вспоминать наиболее одиозные обещания и смягчил риторику.

На этом фоне стоимость суверенных облигаций и акций аргентинских компаний, торгующихся на бирже в США, выросли, хотя многие эксперты, смущенные радикальными взглядами Милея, ожидали падения.

