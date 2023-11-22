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16:10, 22 ноября 2023Моя страна

Поселок в российском регионе подвергся нашествию кабанов

В Хабаровском крае поселок Пивань подвергся нашествию семьи кабанов

Фото: Kevin Jackson / Unsplash

В Хабаровском крае поселок Пивань подвергся нашествию семьи кабанов. Об этом сообщает региональная ВГТРК «Дальневосточная».

Животные разорили несколько дачных участков — они искали оставшиеся с осени корнеплоды и пищевые отходы. В публикации говорится, что после их визита огороды перепаханы так, что местами образовались ямы в полметра глубиной.

«Там внизу рос топинамбур. Ну он сам уже задичился. Большая поляна была. И они прикормились. Пришли раз, пришли второй, третий, четвертый», — объясняет владелец одного из участков Андрей Сокол.

Следы уходят в прилегающий к поселку лесной массив. Сотрудники Комсомольского заповедника снова начали фиксировать появление кабанов на своей территории, хотя пару лет назад их число в Хабаровском крае сократилось. Там отметили, что выход кабана к человеку — не редкость. Это не означает, что в лесу им мало питания, — просто им легче добыть его вблизи людей.

В учреждении предупредили, что при встрече с диким кабаном необходимо забраться как можно выше на дерево или встать за него — эти животные не видят на высоту выше метра, потому что всегда смотрят вниз. После первого нападения они не повторяют его, так как не хищники и не заинтересованы в человеке.

Ранее сообщалось, что жители Ялты обнаружили кабанов-потрошителей. Они не пугаются ни людей, ни городского транспорта, но переворачивают мусорные баки и опустошают их. По информации издания «МК Крым», во время набегов на баки кабанов веселит их грохот.

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      Сергей Истомин
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