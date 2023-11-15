Россияне заметили кабанов-потрошителей

Жители Ялты заметили кабанов-потрошителей

Жители Ялты обнаружили кабанов-потрошителей. Об этом сообщает «МК Крым».

Отмечается, что животные не пугаются ни людей, ни городского транспорта. Одного из кабанов заметили в Ялте, он опустошил мусорный бак, перевернув его рылом.

Как пишет издание, кабанов веселит грохот во время набегов на мусорные баки.

Ранее сообщалось, что москвичей призвали не выбрасывать на помойку овощи, чтобы не привлекать жирующих кабанов. Отмечалось, что в настоящее время дикие кабаны «доедают яблоки по канавам везде, где осталось», поскольку готовятся к зиме и жируют.