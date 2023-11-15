Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:03, 15 ноября 2023Моя страна

Россияне заметили кабанов-потрошителей

Жители Ялты заметили кабанов-потрошителей

Фото: Miroslav Kushnirenko / Globallookpress.com

Жители Ялты обнаружили кабанов-потрошителей. Об этом сообщает «МК Крым».

Отмечается, что животные не пугаются ни людей, ни городского транспорта. Одного из кабанов заметили в Ялте, он опустошил мусорный бак, перевернув его рылом.

Как пишет издание, кабанов веселит грохот во время набегов на мусорные баки.

Ранее сообщалось, что москвичей призвали не выбрасывать на помойку овощи, чтобы не привлекать жирующих кабанов. Отмечалось, что в настоящее время дикие кабаны «доедают яблоки по канавам везде, где осталось», поскольку готовятся к зиме и жируют.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Перечислены все награды 15-летнего Адама Кадырова. Какие ордена и звания он получил?

      На Украине возбудили дело в отношении избивших мужчину военкомов

      Мужчинам назвали способы научиться понимать женщин

      МИД заявил о попытках США организовать диалог с Россией за кулисами саммита АТЭС

      Крупный туроператор заявил о прекращении чартерных рейсов из России в Египет

      Российские «Буяны-М» получат «Панцирь»

      Возлюбленная Тимати показала фигуру после набора веса

      Азербайджан выдал России лидера молодежной банды, которая избивала петербуржцев. Чем он известен?

      На Украине завели уголовное дело против защищавшей госязык экс-депутата

      Российские дилеры отказались от параллельного импорта автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости