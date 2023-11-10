Москвичей призвали не приманивать жирующих кабанов овощами

Жителям столицы посоветовали не привлекать диких кабанов выброшенными овощами

Москвичей призвали не выбрасывать на помойку овощи, чтобы не привлекать жирующих кабанов, передает агентство «Москва» со ссылкой на начальника отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

Так он прокомментировал появившееся ранее видео из подмосковных Мытищ, где кабаны ходят рядом с помойкой, роются в мусорных баках, а один из них грызет качан капусты.

Он добавил, что ничего необычного в этой ситуации нет. «Вышло стадо и покормилось. Видимо, люди выкинули свой урожай на помойки», — сказал Бурмистров. Чиновник посоветовал москвичам лучше следить за уборкой мусора. Он рассказал, что в настоящее время дикие кабаны «доедают яблоки по канавам везде, где осталось», поскольку готовятся к зиме и жируют.

Ранее в Мытищах сидящий за рулем автомобиля водитель снял видеоролик, в котором вокруг его машины ночью бродят не менее десяти кабанов. Отмечалось, что животные часто появляются в городе, выходя из парка «Лосиный остров». По некоторым данным, местные жители подкармливают животных. Отмечалось, что прогулки диких кабанов по улицам грозят порчей клумб, газонов, разорением мусорных контейнеров, а также травмами, поскольку эти животные могут вести себя агрессивно.

