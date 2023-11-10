Среда обитания
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18:01, 10 ноября 2023Среда обитания

Москвичей призвали не приманивать жирующих кабанов овощами

Жителям столицы посоветовали не привлекать диких кабанов выброшенными овощами

Фото: Miroslav Kushnirenko / Globallookpress.com

Москвичей призвали не выбрасывать на помойку овощи, чтобы не привлекать жирующих кабанов, передает агентство «Москва» со ссылкой на начальника отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

Так он прокомментировал появившееся ранее видео из подмосковных Мытищ, где кабаны ходят рядом с помойкой, роются в мусорных баках, а один из них грызет качан капусты.

Он добавил, что ничего необычного в этой ситуации нет. «Вышло стадо и покормилось. Видимо, люди выкинули свой урожай на помойки», — сказал Бурмистров. Чиновник посоветовал москвичам лучше следить за уборкой мусора. Он рассказал, что в настоящее время дикие кабаны «доедают яблоки по канавам везде, где осталось», поскольку готовятся к зиме и жируют.

Ранее в Мытищах сидящий за рулем автомобиля водитель снял видеоролик, в котором вокруг его машины ночью бродят не менее десяти кабанов. Отмечалось, что животные часто появляются в городе, выходя из парка «Лосиный остров». По некоторым данным, местные жители подкармливают животных. Отмечалось, что прогулки диких кабанов по улицам грозят порчей клумб, газонов, разорением мусорных контейнеров, а также травмами, поскольку эти животные могут вести себя агрессивно.

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      Мария Черкасова
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