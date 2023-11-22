МИД раскритиковал отказ ФРГ от выплат блокадникам нееврейского происхождения

Захарова: отказ ФРГ от выплат блокадникам нееврейского происхождения неприемлем

Отказ властей ФРГ от выплат участникам обороны Ленинграда и блокадникам нееврейского происхождения абсолютно неприемлем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными отговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны», — сказала дипломат.

По ее словам, федеральному правительству Германии по линии российского МИД было направлено обращение жителей и защитников блокадного Ленинграда с призывом выделить компенсацию на всех блокадников вне зависимости от их происхождения. «Что вы думаете ответила германская сторона? Она уведомила посольство России в Берлине о том, что не намерена удовлетворить эту просьбу», — рассказала Захарова.

В октябре 2021 года Германия согласилась предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, а также еще двум другим группам, которые не получали выплат из ФРГ. Всего выплаты будут получать 6,5 тысячи человек, в основном в Израиле, Северной Америке, странах бывшего СССР и Западной Европе.