МИД заявил об эвакуации большей части россиян из сектора Газа

МИД: большая часть россиян покинула сектор Газа и прибыла в Москву

Большая часть россиян, находившихся в секторе Газа, покинула анклав и прибыла в Москву. Об этом заявил директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак, сообщает РИА Новости.

Дипломат поблагодарил израильские, египетские, катарские и палестинские власти за помощь в налаживании процесса эвакуации российских граждан. «К настоящему времени большая часть наших соотечественников уже покинула анклав и была доставлена в Москву самолетами МЧС России», — резюмировал он.

Кинщак также отметил, что Россия рассчитывает благополучно завершить эвакуационные мероприятия в полном объеме.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва в ближайшее время закончит эвакуацию всех оставшихся в секторе Газа граждан России. МИД уточнил, что по данному вопросу продолжается скоординированная работа МЧС и других профильных ведомств, российских дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе.