В МИД заявили о намерении вывезти оставшихся в Газе россиян

МИД РФ: Москва закончит эвакуацию всех оставшихся в секторе Газа граждан России

Москва в ближайшее время закончит эвакуацию всех оставшихся в секторе Газа граждан России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

«Скоординированная работа МИД, МЧС и других профильных ведомств, наших дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается. В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей», — указали в дипведомстве.

Ранее стало известно, что 250 эвакуированных из Газы россиян разместят в Чечне.

С 12 ноября из Газы в Россию перевезено более 500 человек. В МИД России проинформировали, что всего в списках на эвакуацию значится более тысячи человек.