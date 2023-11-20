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18:43, 20 ноября 2023Мир

В МИД заявили о намерении вывезти оставшихся в Газе россиян

МИД РФ: Москва закончит эвакуацию всех оставшихся в секторе Газа граждан России

Фото: Saleh Salem / Reuters

Москва в ближайшее время закончит эвакуацию всех оставшихся в секторе Газа граждан России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

«Скоординированная работа МИД, МЧС и других профильных ведомств, наших дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается. В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей», — указали в дипведомстве.

Ранее стало известно, что 250 эвакуированных из Газы россиян разместят в Чечне.

С 12 ноября из Газы в Россию перевезено более 500 человек. В МИД России проинформировали, что всего в списках на эвакуацию значится более тысячи человек.

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      Глеб Бажуткин
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