В подконтрольной Украине части Херсонской области получил повреждения завод

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении завода в Бериславском районе

В подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден завод. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской военной администрации (ОВА) в регионе Александр Прокудин.

По словам чиновника, расположенное в Бериславском районе предприятие получило повреждения в ночь на 22 ноября. В это время в области была объявлена воздушная тревога, которая продлилась около двух часов.

Кроме того, утром того же дня в Херсоне раздались взрывы. Об этом рассказал глава подконтрольной Киеву городской военной администрации Роман Мрочко.

О повреждении построек на территории завода в Бериславе украинские власти уже сообщали 14 ноября. Тогда же в регионе пострадал торговый порт.

14 ноября также сообщалось о взрыве в Херсоне. По данным очевидцев, инцидент произошел на территории Корабельного района города.