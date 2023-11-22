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12:37, 22 ноября 2023Бывший СССР

В подконтрольной Украине части Херсонской области получил повреждения завод

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении завода в Бериславском районе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден завод. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской военной администрации (ОВА) в регионе Александр Прокудин.

По словам чиновника, расположенное в Бериславском районе предприятие получило повреждения в ночь на 22 ноября. В это время в области была объявлена воздушная тревога, которая продлилась около двух часов.

Кроме того, утром того же дня в Херсоне раздались взрывы. Об этом рассказал глава подконтрольной Киеву городской военной администрации Роман Мрочко.

О повреждении построек на территории завода в Бериславе украинские власти уже сообщали 14 ноября. Тогда же в регионе пострадал торговый порт.

14 ноября также сообщалось о взрыве в Херсоне. По данным очевидцев, инцидент произошел на территории Корабельного района города.

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      Александр Курбатов
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