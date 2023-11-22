На шахте «Листвяжная» в Кузбассе из-за возгорания приостановили добычу угля

В Кемеровской области на «Листвяжной» приостановили добычу угля из-за возгорания

В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» приостановили добычу угля в забое из-за возгорания. Об этом сообщили на предприятии, передает ТАСС.

Возгорание на шахте в Кузбассе произошло еще в понедельник, 20 ноября. Тогда машинист горных выемочных машин сообщил о происшествии, после чего была остановлена работа очистного комбайна и забойного конвейера в лаве. Огонь самостоятельно потушили работники шахты с помощью огнетушителя.

«В настоящее время работы в очистном забое лавы приостановлены. Создана специальная комиссия по расследованию инцидента», — сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что в горных выработках «Листвяжной» соблюдается пылегазовый режим в соответствии с техникой безопасности.

В ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кузбассе взорвался метан. Врачи не смогли спасти 51 человека — среди них горняки и горноспасатели. Пострадали еще 106 человек. Только летом 2023 года шахта полностью возобновила работу.