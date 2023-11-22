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06:18, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

На Западе увидели тревожный сигнал в улыбке Путина

Во Франции заявили, что улыбка Путина означает тяжелый момент для Украины

Фото: Reuters

Французский журналист Галаге Фенвик считает, что улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и стран Запада. Своим мнением он поделился в эфире телеканала LCI, передает РИА Новости.

«Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, веселый тон. Все идет своим чередом», — указал журналист. По мнению Фенвика, улыбка российского лидера означает, что события на международной арене развиваются в нужном РФ направлении.

Ранее в США рассказали о пошатнувших американский миропорядок шагах Владимира Путина. В первую очередь, как считает журналист Клейтон Моррис, таковым стало решение о выходе из договора о ядерных полигонах.

В июле Владимир Путин высказал мнение, что новый многополярный миропорядок будет более демократичным и справедливым, в нем займут свое место в том числе Азия, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка. Он также выразил надежду, что Африка окончательно освободится от «тяжелого наследия» колониализма и неоколониализма.

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      Екатерина Подвигина
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