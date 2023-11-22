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19:41, 22 ноября 2023Ценности

Объяснен смысл неоднозначной татуировки рэпера Дрейка

Фото: BlayzenPhotos / BACKGRID / Legion-media.ru

Канадский рэпер и продюсер Дрейк сделал неоднозначную татуировку и удивил журналистов. Соответствующий материал появился на сайте издания Now Toronto.

Репортеры обратили внимание на черно-белое фото в социальной сети X (ранее Twitter). На нем запечатлен 37-летний артист с надписью Miskeen над бровью.

Авторы материала объяснили смысл данного слова. По их словам, оно часто используется в арабском и амхарском языках и означает «бедный» или «жалкий». В то же время в путунхуа, который является неофициальным языком в Торонто, Miskeen применяется в описании «милого» или «невинного» человека.

В октябре американская певица Билли Айлиш показала новую татуировку, и ее подняли на смех в сети. 21-летняя звезда поделилась серией снимков, на одном из которых предстала обнаженной по пояс. Так, она продемонстрировала рисунок на спине, расположенный вдоль позвоночника. При этом узор напоминал текстуру дерева.

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      Мария Винар
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