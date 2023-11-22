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14:33, 22 ноября 2023Культура

Названо гипотетическое отношение Высоцкого к СВО

Народный артист Пашутин заявил, что Высоцкий был бы на стороне России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий. Фото: Виктор Васенин / Коммерсантъ

Актер театра и кино Александр Пашутин раскрыл гипотетическое отношение поэта, актера и барда Владимира Высоцкого к специальной военной операции (СВО) на Украине. Его цитирует aif.ru.

По мнению народного артиста РФ, Высоцкий поддержал бы Россию. «И на чьей стороне сегодня был бы Володя? У меня однозначный ответ. Конечно, он был бы на стороне России и песни бы писал. Даже вопросов для меня таких нет», — сказал он.

Ранее Александр Пашутин резко осудил поведение покинувших страну артистов. Он заявил, что ему искренне неприятно говорить о тех, кто открыто заявляли о своем стыде за то, что они из России.

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      Варвара Кошечкина
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