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05:04, 22 ноября 2023Россия

Врач объяснил появление в России необычайно длинной простуды

Иммунолог Крючков объяснил затяжную форму простуды в РФ сочетанием инфекций

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Затяжная форма простуды у россиян вряд ли может быть связана с появлением нового вируса. Речь, вероятнее всего, может идти и сочетании разных инфекций или о смене вирусного заболевания бактериальным. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал иммунолог Николай Крючков.

Ранее стало известно, что россияне стали жаловаться на странную простуду, которая длится несколько месяцев. Пациенты отмечают кашель, небольшое повышение температуры, сильную усталость. Некоторые специалисты предположили, что речь может идти о новом вирусе.

«Надо понимать, что, когда есть высокая заболеваемость ОРВИ, когда слишком много различных возбудителей, процент комбинированных инфекций, когда человек заражается одновременно двумя-тремя, тоже растет. Потому неудивительно что есть ряд клинических ОРВИ-подобных заболеваний, отличающихся длительным течением и другими особенностями», — сказал Крючков.

Иммунолог усомнился в том, что речь может идти о новом вирусе. По его мнению, необычная симптоматика скорее связана с тем, что одновременно в популяции циркулируют несколько разных вирусов и с присоединением вторичных инфекций в ряде случаев.

Как правило, ОРВИ болеют две-три недели. Но иногда получается так, что, когда основной вирус излечивается, на его место, на воспаленные слизистые приходят вторичные бактериальные инфекции, и вирусное заболевание переходит в бактериальные, которое протекает достаточно длительное время

Николай Крючковиммунолог

Также Крючков напомнил, что по-прежнему актуальным остается постковидный синдром, который кроме прочего отличается большой длительностью.

«Есть и другие инфекции. Например, в рост пошел коклюш, который как раз сопровождается длительным кашлевым синдромом. У взрослых многие недели инфекция протекает в стертой форме», — добавил иммунолог.

Ранее а Роспотребнадзоре сообщили, что неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на треть. Кроме того, отмечается рост случаев гриппа и ОРВИ.

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      Наталия Белова
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