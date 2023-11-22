В Британии раскрыли настоящее отношение канцелярии Шольца к Украине

FT: в канцелярии Шольца работают наиболее ярые сторонники соглашения с Россией

Провал стратегии Запада на Украине привел к активизации сторонников переговоров с Россией. Наиболее ярые из них работают в канцелярии Олафа Шольца. Об этом рассказала глава Центра США и Европы американского Брукингского института Констанца Штельценмюллер, пишет издание Financial Times.

По ее мнению, неудачи на Украине придали энергии сторонникам мирного соглашения с РФ на Западе. Штельценмюллер подчеркнула, что «самые ярые сторонники территориального урегулирования» на Украине находятся в аппарате канцлера Германии, и это «всем известный секрет альянса».

Эксперт отметила, что идея о территориальных уступках России находит поддержку не только в канцелярии Шольца, но и в Вашингтоне.

Ранее Олаф Шольц в очередной раз заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. При этом политик уточнил, что не видит сценария, при котором Москва пошла бы на какие-то уступки в отношении конфликта с Украиной.

При этом в октябре министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не собирается навязывать Украине переговоры с Россией.