Путин и Рамхон синхронно сняли пиджаки и приступили к завтраку

Путин и Рахмон продолжили беседу за завтраком без пиджаков

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон продолжили общение после переговоров за неформальным завтраком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Глава Таджикистана прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 21 ноября. Президенты двух стран провели встречи в узком и расширенном составах.

Утром 22 ноября они продолжили общение за неформальным завтраком. Перед трапезой главы государств почти синхронно сняли пиджаки и сели за стол. На завтрак им подали блины, овощи, фрукты, ягоды, десерты и сок.

Во время встречи с российским президентом Рахмон пригласил его посетить Таджикистан с официальным визитом. Он также поблагодарил коллегу за теплый прием.