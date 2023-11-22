Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:28, 22 ноября 2023Бывший СССР

Путин и Рамхон синхронно сняли пиджаки и приступили к завтраку

Путин и Рахмон продолжили беседу за завтраком без пиджаков

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон продолжили общение после переговоров за неформальным завтраком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Глава Таджикистана прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 21 ноября. Президенты двух стран провели встречи в узком и расширенном составах.

Утром 22 ноября они продолжили общение за неформальным завтраком. Перед трапезой главы государств почти синхронно сняли пиджаки и сели за стол. На завтрак им подали блины, овощи, фрукты, ягоды, десерты и сок.

Во время встречи с российским президентом Рахмон пригласил его посетить Таджикистан с официальным визитом. Он также поблагодарил коллегу за теплый прием.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Скифское золото Крыма передадут Украине. Споры о его принадлежности не утихают несколько лет

      Захарова заявила о готовности МАГАТЭ сотрудничать с Россией по АЭС «Фукусима-1»

      Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

      Задержания украинских депутатов связали с попыткой надавить на парламент

      Европа начала испытания демонстратора многоразового космического корабля

      Побоявшийся лишиться жилья в России Анатолий Белый переписал квартиру на жену

      На Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили более 50 депутатов Госдумы

      Россиянин сбил школьника-мотоциклиста и вместо помощи спрятал его в салоне

      Бывшего российского сенатора отправили в штрафной изолятор за мат

      Толпа в очереди за футболками с цитатами Путина попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости