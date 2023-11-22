Путин: Россия направила первые корабли с бесплатным зерном в Африку

Россия направила первые корабли с бесплатным зерном в нуждающиеся страны. Об этом на онлайн-саммите G20 заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны, направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», — сказал российский лидер.

В начале сентября после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Владимир Путин пообещал, что Москва совместно с Анкарой и Дохой будет поставлять зерно беднейшим странам. При этом подчеркивалось, что это не станет альтернативой зерновой сделке, из которой вышла Россия.

Позднее Эрдоган отметил, что Турция намерена вместе с Россией поставить в Африку 1 миллион тонн российского зерна.