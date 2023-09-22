Эрдоган захотел созвониться с Путиным в ближайшее время

Эрдоган захотел созвониться с Путиным, чтобы обсудить зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может созвониться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить зерновую сделку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Мы рассчитываем на то, что разговор состоится в ближайшие дни», — рассказал агентству источник.

Он также добавил, что помимо зерновой сделки планируется обсудить инициативу по совместной с Катаром переработке российского зерна для стран Африки.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена вместе с Россией поставить в Африку 1 миллион тонн российского зерна. Президент отметил, что в нуждающиеся африканские страны должно быть направлено гораздо больше агропродукции. Он также указал, что провел по этому поводу переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.