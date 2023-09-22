Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:32, 22 сентября 2023Мир

Эрдоган захотел созвониться с Путиным в ближайшее время

Эрдоган захотел созвониться с Путиным, чтобы обсудить зерновую сделку

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может созвониться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить зерновую сделку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Мы рассчитываем на то, что разговор состоится в ближайшие дни», — рассказал агентству источник.

Он также добавил, что помимо зерновой сделки планируется обсудить инициативу по совместной с Катаром переработке российского зерна для стран Африки.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена вместе с Россией поставить в Африку 1 миллион тонн российского зерна. Президент отметил, что в нуждающиеся африканские страны должно быть направлено гораздо больше агропродукции. Он также указал, что провел по этому поводу переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян назвал условие переезда жителей Карабаха в Армению

    Россиянина задержали после угрозы устроить взрыв на парковке бизнес-центра

    Россиянам назвали способы защитить личные данные при использовании VPN

    В ДНР заявили о концентрации ВСУ на северном направлении

    44-летняя Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты

    Отказ Польши давать оружие ВСУ повлияет на другие страны

    В один российский регион прибыла первая группа туристов из Китая по безвизу

    Россиянин из ревности выстрелил в соперника и уплыл от полиции по реке

    Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

    Монсон заявил об отмене реванша с Тактаровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости