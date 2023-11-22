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14:10, 22 ноября 2023Бывший СССР

Россия поставила два дивизиона С-300 в Таджикистан

Путин заявил, что два дивизиона С-300 уже поставлены в Таджикистан

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Россия поставила Таджикистану два дивизиона C-300, сообщил президент Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что касается Таджикистана (...), мы уже поставили Таджикистану два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом. Но напоминаю, правительство должно до конца года выпустить соответствующее распоряжение», — заявил глава государства на совещании с членами кабинета министров.

Путин также рассказал, что вопросы обеспечения безопасности, включая создание системы ПВО ОДКБ, обсуждались в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Ранее Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом «в удобное для него время», а также поблагодарил российского лидера за теплый прием в ходе визита в Москву. Лидер Таджикистана также заявил, что удовлетворен результатами диалога.

В 2019 году на вооружение российской военной базы в Таджикистане впервые поступили зенитно-ракетные системы С-300ПС. Основные их задачи — прикрытие объектов базы от воздушно-космического нападения и противовоздушная оборона.

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      Алина Гончарова
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