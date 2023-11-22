Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 22-23 ноября

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявили в Крыму. Об угрожающей полуострову опасности россиянам сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

По информации местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца среды, 22 ноября, в Крыму ожидаются ливни, а ночью в четверг, 23 ноября, — переходящие в мокрый снег дожди.

Кроме того, граждан предупредили об усилении юго-восточного ветра с переходом на северо-восточный до 22 метров в секунду. «В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения», — говорится в публикации.

В ведомстве также отметили, что возможны подтопления территорий и затруднение движения транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

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