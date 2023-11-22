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08:00, 22 ноября 2023Россия

Россиянам рассказали о мерах поддержки семей с детьми

Депутат Бессараб сообщила об индексации маткапитала на реальный процент инфляции

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Кроме средств материнского капитала, в России предусмотрены и другие меры поддержки материнства, отцовства и детства. Об этом в беседе с «Лентой.ру» напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что материнский капитал по поручению президента с 2021 года индексируется не на прогнозное значение, а на реальный процент инфляции.

«Таким образом, на 2024 год он будет проиндексирован на 7,5 процента. Размер на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, а на второго, при условии, что ранее мера не предоставлялась, он составит почти 834 тысячи рублей», — рассказала Бессараб.

Конечно, хотелось бы больше. Но хочу напомнить, что за три года, которые предусмотрены к рассмотрению, мы планируем выдать материнский капитал четырем миллионам россиян

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

По мнению депутата, правительство страны должно поддерживать материнство и отцовство.

«Я хочу напомнить, что кроме средств материнского, семейного, капитала предусмотрены еще единое детское пособие, которое получают семьи почти с десяти миллионами деток, горячее питание в школах с первого по четвертый класс, а для многодетных семей горячее питание предоставляется независимо от возраста и много других мер социальной поддержки», — заключила Бессараб.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин предложил индексировать маткапитал, чтобы он был более приближен к стоимости квартиры. По словам депутата, материнского капитала не хватает на приобретение недвижимости, поэтому его стоит увеличить, чтобы такая возможность была.

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      Алена Шевченко
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