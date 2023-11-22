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19:08, 22 ноября 2023Спорт

Российская гандболистка словенского клуба раскрыла отношение к ней в команде

Гандболистка «Крима» Дмитриева заявила, что у нее нет проблем в словенском клубе
СюжетЧемпионат мира по гандболу

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Гандболистка словенского клуба «Крим» и сборной России Дарья Дмитриева раскрыла отношение к ней в команде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам 28-летней спортсменки, у нее нет никаких проблем. «Никто ничего не говорил. Все наоборот спрашивают, как по-русски сказать то или иное слово», — заявила Дмитриева.

Она добавила, что словенки в ее команде разочарованы отсутствием россиян на грядущем чемпионате мира. «Все говорят, что интересно играть против сборной России», — отметила Дмитриева.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин пройдет с 29 ноября по 17 декабря в Дании, Норвегии и Швеции. Сборные России отстранены от международных турниров по решению Международной федерации гандбола (IHF).

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      Алексей Гусев
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