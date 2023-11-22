Самбурская снялась в купальнике на пляже

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном наряде, лежа на шезлонге. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 36-летнюю знаменитость запечатлели на пляже в красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

Она надела солнцезащитные очки и аксессуар от солнца на голову. Также в ролике видно, что артистка отказалась от косметических средств на лице.

В сентябре Самбурская сравнила 40-летних россиян с «дедами и бабками». Знаменитость рассказала, что многие люди в упомянутом возрасте выглядят значительно старше своих лет.