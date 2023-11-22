Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала тело после перерыва в тренировках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 35-летняя жена рэпера Джигана предстала в черном раздельном купальнике боком, акцентируя внимание на ягодицах. Помимо этого, звезда распустила волосы, а также нанесла макияж с графичными стрелками.

По словам знаменитости, она не занималась спортом почти месяц. «По-моему, очевидно, что у меня нет имплантов и что у меня ничего не накачано. Сейчас мышцы не в тонусе, потому что я не треню почти месяц», — пояснила она.

На кадрах видно, что при напряжении мышц тело Самойловой выглядит упругим и подтянутым. «Посмотрим, что будет после марафона», — заключила она.

Ранее в ноябре Самойлова поделилась новым видео в бикини и разозлила подписчиков. Супруга рэпера Джигана разместила ролик, в котором прорекламировала свой предстоящий марафон по похудению.