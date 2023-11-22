Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:49, 22 ноября 2023Ценности

Самойлова показала тело после перерыва в тренировках

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала тело после перерыва в тренировках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 35-летняя жена рэпера Джигана предстала в черном раздельном купальнике боком, акцентируя внимание на ягодицах. Помимо этого, звезда распустила волосы, а также нанесла макияж с графичными стрелками.

По словам знаменитости, она не занималась спортом почти месяц. «По-моему, очевидно, что у меня нет имплантов и что у меня ничего не накачано. Сейчас мышцы не в тонусе, потому что я не треню почти месяц», — пояснила она.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

На кадрах видно, что при напряжении мышц тело Самойловой выглядит упругим и подтянутым. «Посмотрим, что будет после марафона», — заключила она.

Ранее в ноябре Самойлова поделилась новым видео в бикини и разозлила подписчиков. Супруга рэпера Джигана разместила ролик, в котором прорекламировала свой предстоящий марафон по похудению.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин выступил на международном форуме G20. Что он сказал о СВО и переговорах с Украиной?

      Вора в законе Важу Кутаисского вместе с сообщниками задержали в США

      В Германии рассказали о новой военной помощи Украине

      Первый и последний вице-президент России перечислил три рефлекса россиян

      Посредники передали Израилю список заложников

      «Было бы глупо не уничтожить ее» Российский военный описал дуэль с женщиной-снайпером ВСУ

      Самойлова показала тело после перерыва в тренировках

      В России сравнили подорожание презервативов и гречки

      Трое мужчин в Испании опоили, похитили и изнасиловали туристку в поле

      Мигранты на детских велосипедах запросили убежище в Финляндии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости