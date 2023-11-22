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18:35, 22 ноября 2023Спорт

Шесть россиян вошли в топ-50 лучших молодых игроков НХЛ

Россияне Свечников, Мичков и Минтюков вошли в топ-50 лучших молодых игроков НХЛ
Андрей Свечников

Андрей Свечников. Фото: James Guillory-USA TODAY Sports / Reuters

Шесть россиян вошли в топ-50 лучших молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Список составил канадский портал TSN.

Наивысшее место среди представителей России занял форвард «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников, который оказался на 12-м месте в рейтинге. На четыре строчки ниже находится задрафтованный «Филадельфией Флайерс» нападающий «Сочи» Матвей Мичков.

Также в рейтинг попали россияне Павел Минтюков (34-е место), Александр Никишин (39-е), Дмитрий Симашев (46-е) и Ярослав Аскаров (47-е). Минтюков и Аскаров играют в НХЛ, а Никишин и Симашев задрафтованы клубами лиги, но выступают в России.

В рейтинг были включены хоккеисты, которым не исполнилось 24 года на момент начала нынешнего сезона. Список возглавил канадский форвард «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард.

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      Алексей Гусев
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