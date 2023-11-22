Право россиян на получение 13-й зарплаты оценили

Эксперт по труду Петрова заявила, что 13-я зарплата необязательна

Право российских работников на получение 13-й зарплаты оценила в беседе с «Известиями» эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова. Она уточнила, что премия не является обязательной, если изначально это не было прописано в трудовом договоре.

По словам специалиста, чаще всего в договоре закреплено лишь право работодателя поощрять сотрудников по результатам проделанной за год работы. Таким образом, решение о выплате 13-й зарплаты остается за руководством, которое самостоятельно назначает необходимые суммы и достойных этих выплат работников.

Инспектор отметила, что компании могут заранее определять стандарты, которые необходимы для получения премии. В другом случае это происходит из выделенного работодателем бюджета.

Ранее россиянам рассказали, кто вправе рассчитывать на тринадцатую зарплату. Уточнялось, что премию по итогам года чаще всего выдают военнослужащим, работникам бюджетной сферы и сотрудникам крупных корпораций.