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16:11, 22 ноября 2023Экономика

Право россиян на получение 13-й зарплаты оценили

Эксперт по труду Петрова заявила, что 13-я зарплата необязательна

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Право российских работников на получение 13-й зарплаты оценила в беседе с «Известиями» эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова. Она уточнила, что премия не является обязательной, если изначально это не было прописано в трудовом договоре.

По словам специалиста, чаще всего в договоре закреплено лишь право работодателя поощрять сотрудников по результатам проделанной за год работы. Таким образом, решение о выплате 13-й зарплаты остается за руководством, которое самостоятельно назначает необходимые суммы и достойных этих выплат работников.

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Инспектор отметила, что компании могут заранее определять стандарты, которые необходимы для получения премии. В другом случае это происходит из выделенного работодателем бюджета.

Ранее россиянам рассказали, кто вправе рассчитывать на тринадцатую зарплату. Уточнялось, что премию по итогам года чаще всего выдают военнослужащим, работникам бюджетной сферы и сотрудникам крупных корпораций.

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      Анастасия Алимпиева
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