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14:49, 22 ноября 2023Россия

Тулеева привезли на кладбище на броневике и похоронили в Кузбассе

В Кузбассе простились с бывшим губернатором Тулеевым

В Кемерово простились с бывшим главой региона Аманом Тулеевым, политика похоронили на одном из городских кладбищ. К месту погребения политика доставили на бронеавтомобиле. Кадры с места событий публикует сетевое издание NGS42.RU.

На кадрах видно автомобиль в защитной расцветке, похожий на бронеавтомобиль К-43269 «Выстрел». Броневик буксирует артиллерийское орудие, на лафете которого тело политика доставили на кладбище.

Перед этим в Знаменском соборе прошло отпевание Тулеева. На церемонии присутствовал нынешний губернатор Кузбасса и преемник Тулеева на посту главы региона Сергей Цивилев.

Тулеев возглавлял Кузбасс с 1997 по 2018 год. Он ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Политика не стало 20 ноября 2023 года. В последние годы он страдал от проблем со спиной и был вынужден ходить с тростью. Соболезнования близким Тулеева выразил президент России Владимир Путин.

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      Алан Босиков
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