В Амстердаме отказались подтверждать передачу скифского золота Украине

В Амстердаме заявили, что не могут подтвердить передачу скифского золота Украине

В университете Амстердама, который курирует работу музея Алларда Пирсона, отказались подтверждать договоренность о передаче Украине скифского золота из Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о перемещении скифского золота Крыма на территорию страны. При этом долги за хранение артефактов, копившиеся в течение девяти лет, будут прощены. Уточняется, что коллекция будет передана в скором времени, однако точные сроки неизвестны.

Между тем директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал предстоящую передачу Украине коллекции скифского золота захватом части культурного наследия Крыма.