Скифское золото Крыма передадут Украине. Споры о его принадлежности не утихают несколько лет

Минкульт Украины договорился с музеем в Амстердаме по скифскому золоту

Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о перемещении скифского золота Крыма на территорию страны.

При этом долги за хранение артефактов, копившиеся в течение девяти лет, будут прощены. Уточняется, что коллекция будет передана в скором времени, однако точные сроки неизвестны. Минкульт Украины назвал это решение «благородным и достойным поступком страны-партнера».

Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения — процесс знаковый и многогранный. Он сочетает как правовое, так и музейное дело, как дипломатическую, так и логистическую деятельность Ростислав Карандеев глава Минкультуры Украины

Между тем директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал предстоящую передачу Украине коллекции скифского золота захватом части культурного наследия Крыма.

Фото: Monique Kooijmans / Allard Pierson / Reuters

Россия и Украина несколько лет спорят о принадлежности скифского золота

Скифское золото — коллекция из двух тысяч экспонатов. Четыре крымских музея передали ее для выставки «Крым — золотой остров в Черном море» нидерландскому музею Алларда Пирсона в феврале 2014 года. После выставки экспонаты должны были вернуться на полуостров, однако после вхождения Крыма в состав России по итогам референдума Украина поставила вопрос об их принадлежности.

14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено Украине. Тогда Киев ссылался на то, что, согласно Конвенции ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, культурное наследие должно принадлежать суверенному государству. Суд не стал выносить окончательного решения о принадлежности экспонатов. Украина также должна была оплатить стоимость хранения экспонатов в запасниках амстердамского музея (около 111 тысяч евро). Крымские музеи опротестовали решение, и в 2019 году Апелляционный суд Амстердама отменил решение окружного суда.

Однако 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама все же постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Решение вновь было обжаловано, но в июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил его в силе.

Фото: Monique Kooijmans / Allard Pierson / Reuters

В Крыму предупредили о потере коллекции в случае ее передачи Киеву

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что в случае передачи скифского золота Украине артефакты будут утеряны для общественности. Политик заявил, что скифское золото окажется в частной коллекции дома у президента Украины Владимира Зеленского. «Вот это, наверное, и будет их победа», — сказал он.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов также предупредил, что коллекция при передаче ее Украине может исчезнуть. Он назвал решение Верховного суда Нидерландов «серьезным несмываемым грехом».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль между тем отмечал, что, возможно, коллекцию разместят в национальном заповеднике «София Киевская» в украинской столице.