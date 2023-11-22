Музей Амстердама отдаст Украине скифское золото

Минкульт Украины договорился с музеем в Амстердаме о передаче скифского золота

Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о перемещении скифского золота на территорию страны. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что долги за хранение артефактов, копившиеся в течение девяти лет, будут прощены. Коллекция будет передана в скором времени, однако точные сроки не раскрываются.

9 июня стало известно, что Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение передать скифское золото из Крыма Украине. В коллекции находились артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

Позже в Крыму отреагировали на решение Верховного суда Нидерландов о передаче скифского золота. Ситуацию также прокомментировали в Госдуме России.