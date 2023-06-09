В Госдуме отреагировали на передачу скифского золота Крыма Украине
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю Михаил Романов отреагировал на передачу скифского золота Крыма Украине. Об этом он сообщил в разговоре с «Известиями».
Политик отметил, что сейчас все судебные решения, которые связаны с Россией, являются «необъективными и ангажированными политикой Штатов против страны». По его мнению, справедливая оценка в некоторых спорах отсутствует.
«Правовой мир рухнул, когда начались санкции, изъятие наших активов, нашей собственности в Европе. Без суда, без законных оснований — действует рейдерский, бандитский режим. РФ будет всеми способами, в том числе военными, добиваться возврата нашей собственности. Крым всегда был российским», — рассказал депутат Госдумы, назвав переданные Украине артефакты частью «нашего исторического достояния».
Ранее стало известно, что Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение передать скифское золото из Крыма Украине. В коллекции находились артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».
Позже в Крыму отреагировали на решение Верховного суда Нидерландов о передаче скифского золота.