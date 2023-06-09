В Госдуме отреагировали на передачу скифского золота Крыма Украине

Депутат Госдумы Романов заявил, Россия будет добиваться возврата скифского золота Крыма

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю Михаил Романов отреагировал на передачу скифского золота Крыма Украине. Об этом он сообщил в разговоре с «Известиями».

Политик отметил, что сейчас все судебные решения, которые связаны с Россией, являются «необъективными и ангажированными политикой Штатов против страны». По его мнению, справедливая оценка в некоторых спорах отсутствует.

«Правовой мир рухнул, когда начались санкции, изъятие наших активов, нашей собственности в Европе. Без суда, без законных оснований — действует рейдерский, бандитский режим. РФ будет всеми способами, в том числе военными, добиваться возврата нашей собственности. Крым всегда был российским», — рассказал депутат Госдумы, назвав переданные Украине артефакты частью «нашего исторического достояния».

Ранее стало известно, что Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение передать скифское золото из Крыма Украине. В коллекции находились артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

Позже в Крыму отреагировали на решение Верховного суда Нидерландов о передаче скифского золота.