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16:38, 9 июня 2023Культура

В Госдуме отреагировали на передачу скифского золота Крыма Украине

Депутат Госдумы Романов заявил, Россия будет добиваться возврата скифского золота Крыма

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю Михаил Романов отреагировал на передачу скифского золота Крыма Украине. Об этом он сообщил в разговоре с «Известиями».

Политик отметил, что сейчас все судебные решения, которые связаны с Россией, являются «необъективными и ангажированными политикой Штатов против страны». По его мнению, справедливая оценка в некоторых спорах отсутствует.

«Правовой мир рухнул, когда начались санкции, изъятие наших активов, нашей собственности в Европе. Без суда, без законных оснований — действует рейдерский, бандитский режим. РФ будет всеми способами, в том числе военными, добиваться возврата нашей собственности. Крым всегда был российским», — рассказал депутат Госдумы, назвав переданные Украине артефакты частью «нашего исторического достояния».

Ранее стало известно, что Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение передать скифское золото из Крыма Украине. В коллекции находились артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

Позже в Крыму отреагировали на решение Верховного суда Нидерландов о передаче скифского золота.

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    Анастасия Астахова
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