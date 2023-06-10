В Крыму предрекли исчезновение скифского золота на Украине

Глава парламента Крыма Константинов: скифское золото исчезнет при передаче его Украине

Коллекция скифского золота при передаче ее Украине может исчезнуть. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, предметы могли сохраниться, если бы они остались в Нидерландах, «учитывая их традиции хранить ранее наворованное».

«Дальше эта коллекция исчезнет, и ее никто не найдет», — высказался Константинов.

Он отметил, что скифское золото по праву принадлежит только Крыму, а в 2014 году оно автоматически перешло в собственность российского государства. Спикер крымского парламента назвал решение Верховного суда Нидерландов о передаче скифского золота Киеву «серьезным несмываемым грехом».

9 июня стало известно, что Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение передать скифское золото из Крыма Украине. В коллекции находились артефакты, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».