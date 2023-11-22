В ОАК рассказали о требованиях к истребителю шестого поколения

ОАК: в истребителе шестого поколения повысят маневренность и снизят заметность

Российский истребитель шестого поколения будет отличаться от существующих самолетов улучшенными летными характеристиками и сниженной заметностью. О требованиях к самолету рассказал генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков, передает РИА Новости.

«Дальнейшее направление долгосрочного развития авиационной техники — это, безусловно, повышение летно-технических характеристик, возможность адаптации с другими системами боевого управления и поражения, высокая маневренность, оптимальность пилотирования, многорежимность использования силовой установки», — сказал он на проходящей в Московском авиационном институте неделе авиакосмических технологий Aerospace Science Week.

Коротков добавил, что другой задачей при создании самолета является повышение малозаметности. По его словам, основным критерием комплекса нового поколения станет соотношение между возможностями самолета и стоимостью его жизненного цикла. Он подчеркнул, что даже самый лучший самолет, стоящий бесконечно дорого, — это неэффективное решение.

Генконструктор отметил, что создание авиационной системы нового поколения остается приоритетной задачей для ОАК. Он обратил внимание на то, что ведущие страны работают над созданием самолетов шестого поколения примерно по таким же требованиям, которые сформировала российская авиационная отрасль.

Ранее в ноябре военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов назвал связку истребителя пятого поколения Су-57 и беспилотника С-70 «Охотник» прототипом самолета шестого поколения.