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20:03, 12 ноября 2023Наука и техника

Названы уникальные характеристики вызывающего тревогу в США российского дрона

Военный эксперт Кнутов: аналогов вызывающего тревогу в США БПЛА «Охотник» нет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Аналогов российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70Б «Охотник» в мире нет, рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал уникальные характеристики вызывающего тревогу в США БПЛА.

«С-70Б — это уникальнейший беспилотный летательный аппарат. Он изготовлен по схеме "летающее крыло". На нем установлена самая современная электроника, которая позволяет взаимодействовать c самолетом Су-57. Тем самым фактически обеспечивать прорыв противовоздушной обороны противника, нанесение наземных ударов и защиту самолета Су-57 от авиации противника», — перечислил он.

Кроме того, по словам Кнутова, «Охотник» совершает ряд действий с использованием компьютера и при помощи искусственного интеллекта.

«На сегодняшний день оружие, которое имеет "Охотник", достаточно широкого спектра. Во многом оно стыкуется с Су-57. Более того, связка Су-57 и "Охотника" является прототипом самолета шестого поколения», — заключил эксперт.

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      Алена Шевченко
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