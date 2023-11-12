Названы уникальные характеристики вызывающего тревогу в США российского дрона

Военный эксперт Кнутов: аналогов вызывающего тревогу в США БПЛА «Охотник» нет

Аналогов российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70Б «Охотник» в мире нет, рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал уникальные характеристики вызывающего тревогу в США БПЛА.

«С-70Б — это уникальнейший беспилотный летательный аппарат. Он изготовлен по схеме "летающее крыло". На нем установлена самая современная электроника, которая позволяет взаимодействовать c самолетом Су-57. Тем самым фактически обеспечивать прорыв противовоздушной обороны противника, нанесение наземных ударов и защиту самолета Су-57 от авиации противника», — перечислил он.

Кроме того, по словам Кнутова, «Охотник» совершает ряд действий с использованием компьютера и при помощи искусственного интеллекта.

«На сегодняшний день оружие, которое имеет "Охотник", достаточно широкого спектра. Во многом оно стыкуется с Су-57. Более того, связка Су-57 и "Охотника" является прототипом самолета шестого поколения», — заключил эксперт.

Ранее американский журнал The National Interest (NI) сообщил, что в США встревожены решением России расширять производство беспилотников С-70Б «Охотник». Предполагается, что дрон поступит в эксплуатацию в 2024 году.