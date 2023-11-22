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07:37, 22 ноября 2023Мир

В США спрогнозировали новый военный конфликт по украинскому сценарию

ТАС: США хотят спровоцировать конфликт с Китаем по украинскому сценарию

Фото: Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop / Global Look Press

Соединенные Штаты хотят спровоцировать конфликт с Китаем, чтобы военно-промышленный комплекс продолжал получать заказы. Американские власти используют на Тайване те же методы, что применяли против России на Украине, говорится в статье издания American Conservative.

«Ведомство внешней политики уже пытается подготовить войну с Китаем по той же методичке. Воинственная риторика, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня, очевидный инструмент для прокси-войны в стиле Украины», — отметили авторы статьи.

Журналист Брайан Робертсон подчеркнул, что конфликт на Украине произошел именно тогда, когда после ухода Штатов из Афганистана Пентагону понадобился новый способ вытягивать деньги из налогоплательщиков.

Робертсон предположил, что война на Ближнем Востоке и подготовка «непрямого конфликта» с Китаем также помогут финансировать Пентагон в ущерб рядовым американцам.

Ранее политолог Константин Блохин предположил, что предстоящая борьба США за мировое господство с Россией и Китаем пройдет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его мнению, сейчас Штаты «будут перестраивать ВПК, где главное внимание будет сосредоточено для долгосрочной конфронтации с Россией и Китаем».

Помимо этого, китайское издание Global Times ранее указало, что военный конфликт в Израиле может стать выгодным для военно-промышленного комплекса США.

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      Марина Совина
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