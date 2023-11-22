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05:17, 22 ноября 2023Россия

Российские военнослужащие поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ

МО РФ: российские военнослужащие поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российские военнослужащие поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трем опорным пунктам, трем районам скопления техники и около 30 артиллерийских позиций ВСУ», — отметил Савчук.

По его словам, в районе Серебрянского лесничества подразделения группировки совместно с артиллерией нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины. В ведомстве также уточнили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования.

В начале ноября военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.

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      Марина Совина
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